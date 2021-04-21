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Радий Хабиров поручил правительству Башкирии проанализировать послание Путина

ПОЛИТИКА

Глава Башкортостана Радий Хабиров, который в числе других руководителей регионов присутствовал на оглашении Послания президента России Федеральному собранию, поручил правительству республики, Минфину, строительному блоку подумать, проанализировать, посмотреть, какие задачи поставил глава государства.

«В ходе Послания прозвучало, что в России сформируют институт инфраструктурных займов для проектов созидания. Президент призвал направить средства на улучшение качества жизни жителей, обновление дорог, благоустройство, создание объектов туриндустрии. У нас такие проекты в республике уже есть, но нужно им помогать, двигать дальше. Именно по этому показателю буду оценивать качество работы строительного блока, финансового блока, экономического блока нашего правительства», — прокомментировал Послание главы государства Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

Глава региона также отметил, что очень серьезным был социальный блок Послания.

«Предполагается доплата детям от 8 до 16 лет в размере 5650 рублей, это очень хорошая доплата. Серьезная поддержка будет оказана беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, которые оказались в сложных жизненных ситуациях – по 6350 рублей в месяц. Солидное подспорье предусмотрено для семей, в которых воспитываются дети-школьники. Президент принял решение в августе единовременно выплатить по 10 тысяч на каждого школьника, включая будущих первоклассников», — отметил Радий Хабиров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание президента России
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