Жительниц Башкирии возмутила обязанность по оплате госпошлины за регистрацию брака

Жительниц Башкирии возмутило требование системы «Госуслуги» по оплате госпошлины за регистрацию брака.

Как выяснилось, невесты оформляли заявление для законного оформления отношений со своими будущими супругами удаленно, через сайт «Госуслуг».

Однако квитанция на оплату предусмотренной в этих случаях государственной пошлины приходила в адрес невест.

«Мне предлагают выйти замуж, я соглашаюсь. Почему платить пошлину должна я?», — возмутилась уфимка Мадина Сахаутдинова.

По мнению девушки, первый платеж будущей семьи должен оплачиваться в крайнем случае пополам.

В региональном Минцифры проверили работу сервиса.

«Один из кандидатов инициирует подачу заявления, второму приходит письмо с вопросом "Согласны ли вы?" и предложение принять его. Как правило, квитанция на оплату пошлины высылается в адрес инициатора»,- сообщила «Башинформу» пресс-секретарь ведомства Алевтина Даутова.

Однако невесты из разных районов Башкирии подтвердили: пошлину за регистрацию брака пришлось оплачивать им.