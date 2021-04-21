Фото: социальные сети Прислушиваться к возражениям людей: что ждет от Послания Путина председатель ОП Башкирии Фото: социальные сети

Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов рассказал о своих ожиданиях от послания президента Федеральному собранию, которое будет озвучено сегодня в 12 часов по Москве.

Он хотел бы услышать в предстоящем послании сигнал о том, что заявка на полноценный диалог между правящей элитой и народом будет удовлетворена, что Кремль готов слышать россиян, что органы власти будут работать в общественных интересах.

«Я надеюсь услышать в Послании Президента РФ, который, безусловно, является одним из самых опытных политиков мира, слова о том, что он готов с людьми разговаривать и слышать их. Что у нас в стране власть, будучи прогрессивной, осознает и понимает, что время меняется и структура общества становится более сетевой, что власть перестает быть такой сакральной, как раньше, и должна быть более гибкой и более прислушивающейся к любому возражению со стороны общества. Уверен, что-то в данном контексте мы услышим», — сказал Ростислав Мурзагулов.