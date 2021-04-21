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21 апреля Среда

Уфа   °

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Паводок на 20 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 636 см (+10), р. Уфы у п. Шакша 662 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 472 см (+18)
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Спасатели сообщили о подтоплении жилого дома на Кооперативной поляне в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: УГЗ Уфы

Спасатели сообщили о подтоплении жилого дома на Кооперативной поляне в Уфе Фото: УГЗ Уфы

21 апреля большая вода вплотную подошла к жилым домам в районе Кооперативной поляны в Уфе. Спасатели сообщили о подтоплении жилища на Трудовой улице, где проживает один человек. От эвакуации владелец отказался. По данным Управления гражданской защиты столицы, на данный момент воды реки Белой подтопили 64 придомовые территории. За последние сутки вода зашла на девять участков.

В уфимском микрорайоне Затон паводковые воды достигли участка жилого дома по Большой Береговой улице.

«Выявлен новый перелив дороги – вышедшее из берегов озеро Максимовское подтопило проезжую часть переулка Соколиного. Протяженность перелива здесь составляет 50 метров, глубина – 20 см», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уфимцы за помощью в вопросах подтопления жилых территорий и домов могут обратиться к спасателям по телефону 8 (347) 279-90-00.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок, подтопление
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