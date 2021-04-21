Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО В ПФО обсудили новые подходы и методы по защите прав журналистов Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО

Накануне в Нижнем Новгороде состоялось совещание о дополнительных мерах по обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ. Подобные совещания проводятся во всех федеральных округах страны, по их итогам будет представлен доклад на имя президента России.

«Свобода слова и средств массовой информации – один из главных принципов демократического общества, основополагающие гарантии, предусмотренные Конституцией России. Соблюдение прав журналистов – важный показатель состояния общества, их обеспечение является общей задачей федеральных и региональных властей, правоохранительной системы, общественности и журналистского сообщества», — отметил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров

Полпред отметил, что в целом в округе сложилась высокая правовая культура деятельности СМИ, их отношений с властью и обществом. Нарушение прав журналистов чаще всего выражается в непредоставлении социально значимой информации и несвоевременных ответах на запросы СМИ.

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратил внимание на проблемы не несущих никакой ответственности блогеров и лжежурналистов, показав купленные в Интернете с помощью коллег в качестве эксперимента документы сотрудника, зарегистрированного СМИ.

«Звучат предложения составить реестр журналистов, тогда получается, одни журналисты «правильные», а другие – нет. Есть предложение по аккредитации с QR-кодом — полицейский или росгвардеец сможет легко его считать. Наша задача — выработать приемлемые технологические решения, чтобы права журналистов не ущемлялись, а правоохранителям было легче работать. Моя позиция — журналисты должны уважать правоохранителей, ту работу, которую они выполняют; правоохранители должны уважать журналистов, которые делают свою важную работу, и уважение должно основываться на безусловном, беспрекословном соблюдении закона», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Подводя итоги дискуссии, Игорь Комаров дал поручение главным федеральным инспекторам провести в регионах совещания по налаживанию взаимодействия журналистов и сотрудников правоохранительных органов, а также взять на контроль все резонансные случаи, связанные с нарушением прав журналистов.

Напомним, тема защиты прав журналистов обсуждалась 10 декабря 2020 года на встрече Главы государства с СПЧ. СПЧ провел мониторинг сообщений о нарушениях прав журналистов и фактов воспрепятствования их профессиональной деятельности: только в 2020 г. в стране зафиксировано более 100 таких случаев.