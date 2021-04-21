Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии мужчина пошел устанавливать сеть для ловли рыбы и пропал Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в Систему-112 за последние сутки поступил звонок из Мечетлинского района. Требовалась помощь в поисках мужчины, который ушел на реку Ай, чтобы поставить сеть для ловли рыбы. Об этом 21 апреля в прямом эфире БСТ на брифинге по паводковой ситуации сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«К сожалению, такие ситуации во время весеннего половодья повторяются часто, и многие, рискуя своей жизнью, занимаются установкой сетей. Спасатели оперативно реагируют на такие сообщения. Мужчину нашли живым, в медпомощи он не нуждался», — пояснил Фарит Гумеров.

По его словам, подобные обращения поступали в выходные дни, когда многие, не рассчитывая, что будет подъем уровня воды, оказались отрезанными от населенных пунктов.