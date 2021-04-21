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21 апреля Среда

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Паводок на 20 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 636 см (+10), р. Уфы у п. Шакша 662 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 472 см (+18)
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В Башкирии мужчина пошел устанавливать сеть для ловли рыбы и пропал

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии мужчина пошел устанавливать сеть для ловли рыбы и пропал Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в Систему-112 за последние сутки поступил звонок из Мечетлинского района. Требовалась помощь в поисках мужчины, который ушел на реку Ай, чтобы поставить сеть для ловли рыбы. Об этом 21 апреля в прямом эфире БСТ на брифинге по паводковой ситуации сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«К сожалению, такие ситуации во время весеннего половодья повторяются часто, и многие, рискуя своей жизнью, занимаются установкой сетей. Спасатели оперативно реагируют на такие сообщения. Мужчину нашли живым, в медпомощи он не нуждался», — пояснил Фарит Гумеров.

По его словам, подобные обращения поступали в выходные дни, когда многие, не рассчитывая, что будет подъем уровня воды, оказались отрезанными от населенных пунктов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок, спасатели
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