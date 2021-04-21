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Житель Башкирии за оставленную на 12 тысяч часов на спецстоянке машину заплатит штраф

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Житель Башкирии за оставленную на 12 тысяч часов на спецстоянке машину заплатит штраф Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за оставленный на 12297 часов на спецстоянке автомобиль суд взыскал с водителя 308 575 тысяч рублей. Такое решение принял Кумертауский межрайонный суд, удовлетворив иск Муниципального бюджетного учреждения «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Уфы.

По данным суда, 6 июня 2019 года мужчина совершил административное правонарушение, за которое инспектор ДПС машину марки «ВАЗ 21150» поместил на специализированную стоянку. Правонарушителя оштрафовали на 5000 рублей.

Как выяснилось, собственником «ВАЗ-21150» оказался совсем другой человек, что следует из карточки учета транспортного средства.

25 сентября 2020 года Муниципальное бюджетное учреждение «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Уфы направило в адрес водителя и собственника претензии об оплате стоимости хранения и перемещения автомобиля, уведомление о его месте нахождения с требованием забрать машину. Претензии были оставлены ответчиками без удовлетворения.

Машина с июня 2019 года по настоящее время находится на спецстоянке.

23 марта 2021 года Кумертауский межрайонный суд, удовлетворил иск МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Уфы и взыскал с водителя задолженность в размере 308575 рублей. Собственника обязали забрать авто. Решение суда пока в законную силу не вступило.

 

ИА «Башинформ»

Теги: суд
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