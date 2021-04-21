Объединение УГАТУ и БашГУ позволит готовить востребованных специалистов - мнение

Объединение двух вузов позволит готовить востребованных специалистов, считает кандидат ﻿технических наук, научный руководитель малого инновационного предприятия ООО «Лексема», специалист в области искусственного интеллекта, доцент кафедр в БашГУ и УГАТУ Ирина Лакман.

«Надеюсь, что объединение крупных университетов разной направленности (классический и технический вузы) даст импульс развитию новых междисциплинарных исследований, появятся новые лаборатории таких исследований. Надеюсь, что это позволит готовить специалистов, которые будут востребованы в недалеком будущем, владеющих несколькими междисциплинарными навыками, способных ориентироваться в различных областях знаний (например, в психологии и в нейроинформатике, или в философии и искусственном интеллекте), универсальных и мобильных», — комментирует ﻿доцент кафедры цифровых технологий в нефтяном инжиниринге в УГАТУ и по совместительству заведующая научной лабораторией исследования социально-экономических проблем регионов, ИНЭФБ в БашГУ Ирина Лакман..