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Председатель Общественной палаты Башкирии встретился с предпринимательницами

ПОЛИТИКА
Фото: ОП РБ

Председатель Общественной палаты Башкирии встретился с предпринимательницами Фото: ОП РБ

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов встретился с участницами женского бизнес-клуба «Я деловая». По информации пресс-службы ОП РБ, в разговоре обсуждались самые разные темы — взаимодействие с чиновниками, феминизм, цифровизация общества и связанные с этим такие явления, как кибербуллинг и хейт.

«Цель Общественной палаты республики – содействие развитию демократического строя в нашей стране. Я был в составе Общественной палаты России, увидел, как там это работает, увидел, что там это значительно лучше, чем у нас. Стал председателем республиканской Общественной палаты, чтобы придать ей новый импульс. У нас неравнодушная продвинутая Общественная палата получилась. Мне очень хочется, чтобы голос общества был более слышен. Это не только мой научный интерес, но и убеждение, как человека. Мы должны создать такие условия в стране, чтобы вертикализация пошла в сети, чтобы общество могло само себя воспитывать, регулировать, само собой управлять, это сейчас в тренде на развитой части планеты. Есть страны, где общество решает само за себя все, с развитием современных технологий это развивается все сильнее и сильнее», — сказал Ростислав Мурзагулов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Общественная палата, Я деловая
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