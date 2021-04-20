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В Уфе из-за нарушений закрыли очередной пансионат для престарелых и инвалидов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе из-за нарушений закрыли очередной пансионат для престарелых и инвалидов Фото: ИА «Башинформ»

Сотрудники прокуратуры наведались в двухэтажный коттедж в уфимском микрорайоне Затон и обнаружили там частный пансионат для престарелых и инвалидов. Проверка представителей надзорного органа выявила массу нарушений, которые позволили приостановить работу учреждения.

«Помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, — сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. — Надзорное ведомство обратилось в суд с заявлением, в котором потребовало запретить деятельность пансионата до устранения нарушений в полном объеме».

Служители Фемиды Ленинского районного суда столицы согласились с доводами прокурора и удовлетворили прошение.

В феврале 2021 года по заявлению прокуратуры суд в обеспечительных целях приостановил деятельность пансионата, пожилые люди переданы родственникам.

 

ИА «Башинформ»

Теги: частный пансионат, Прокуратура РБ
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