В Башкирии на участке трассы М-7 закроют движение

В течение двух дней на участке трассы М-7 в Башкирии будет временно закрываться движение.

21 и 22 апреля 2021 года на участке с 1242+750 по км 1242+942 трассы М-7 «Волга» близ населенного пункта Салпарово, Куккуяново в Башкортостане будет закрываться движение для всех транспортных средств.

Движение будут ограничивать с 10.00 до 10.30, 13.00 до 13.30, 15.00 до 15.30 из-за монтажа балок пролетного строения путепровода, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье».

Объезд возможен только для автомобилей массой не более 3,5 тонны по маршруту на изображении.