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Объединение БашГУ и УГАТУ позволит сохранить традиции классического вуза - мнение

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Объединение БашГУ и УГАТУ позволит сохранить традиции классического вуза - мнение Фото: ИА «Башинформ»

Директор Института истории и государственного управления Башкирского государственного университета Амина Уразова сегодня на заседании Ученого совета вуза отметила, что Большой университет станет точкой притяжения не только для студентов, но и для преподавателей, выпускников, работодателей. По ее мнению, такой университет должен стать гарантом развития региона.

«За 112 лет БашГУ доказал, что идет в ногу с развитием Республики Башкортостан. Сегодня мы понимаем, что настало время институциональной перезагрузки и инновационных перемен. Еще в 2018 году Глава республики выступил с инициативой создать федеральный университет на базе БашГУ. Это продемонстрировало нам, что республиканское руководство стало уделять огромное внимание университетскому образованию как драйверу развития не только республики, но и всего Евразийского пространства», — сказала она.
Амина Уразова отметила, что в конкурсной документации «Программы 2030» заложены темы федерального университета.

«Если исследовательский трек фактически говорит о создании национально-исследовательского университета в регионе, то трек территориального или отраслевого университета говорит о фактически создании федерального университета. Мы готовы работать над программой развития территориального университета, потому что именно такой трек позволит сохранить традиции классического вуза, преумножить их и не потерять. В этом треке развития возможно сохранить историю, культуру, язык как гарант субъектности Республики Башкортостан, потому что БашГУ является символом республики. Это позволит сохранить фундаментальные точные науки, преемственность научных школ, подготовку научных кадров, — сказала директор Института истории и государственного управления. — Сегодня, принимая это непростое решение, мы хотим надеяться на то, что Большой университет станет точкой притяжения не только для студентов, но и для преподавателей, выпускников, работодателей. Он должен стать гарантом развития региона и территориальной целостности республики».

 

ИА «Башинформ»

Теги: объединение вузов
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