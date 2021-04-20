«Оступился и упал»: уфимец лишился обеих ног, но сумел вернуться к полноценной жизни

Алексей в 23 года попал под поезд и лишился обеих ног. После инцидента Алексею пришлось пройти длительную и болезненную реабилитацию. Молодой человек приложил большие усилия, чтобы осознать и принять случившееся.

«Опоздал, но думал, что смогу догнать свой поезд. Ручку дернул, но оступился и упал...Пустота. Ты только что мог бегать, а сейчас уже все.», — делится Алексей

Но благодаря поддержке близких Алексей смог вновь зажить полноценной жизнью. Он признается, что не справился бы без своей любимой супруги Вероники, с которой они вместе уже 8 лет. Но знакомы молодые люди еще с самого детства. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей

«Несколько лет уже прошло после того как он под поезд попал и мы решили встретиться — чай попить. Абсолютно спонтанно встретились и больше не расставались», — рассказывает Вероника

Сейчас Алексей продолжает заниматься спортом — он чемпион Башкирии по плаванию. Однако участие в соревнованиях пришлось прекратить из-за отсутствия финансирования. Тем не менее у Алексея немало планов на будущее. Мужчина просто не умеет отчаиваться.