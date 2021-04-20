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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Мы достигаем потолка» - проректор БашГУ

ОБЩЕСТВО

Проректор по учебно-методической работе БашГУ Азат Галимханов на сегодняшнем заседании ученого совета в Башкирском государственном университете по объединению вузов в Большой университет отметил, что сейчас вуз делает «практически невозможное». По его мнению, объединение вузов откроет новые возможности для развития университета.

«Сегодня ответственный день для развития высшего образования в республике и развития Башкирского государственного университета. На сегодняшний день мы наблюдаем, как тяжело нам конкурировать не только с московскими вузами, но и с соседними регионами. Несмотря на это непростое условие, конечно же, наш вуз не стоит на месте. Мы развиваемся, у нас растет средний балл ЕГЭ, мы поддерживаем студентов, но мы понимаем, что достигаем потолка. Каждый следующий шаг наверх нам дается еще тяжелее и тяжелее. Все заседания приемной комиссии и обсуждения как раз показывают, что мы делаем практически невозможное. Дальше будет еще тяжелее. Для развития и рывка нам нужно придумать что-то такое, что бы позволило нам конкурировать с вузами соседних регионов. Складывающаяся ситуация высшего образования в РФ непростая. Мы все видим, что идет глобальная трансформация. Нам нужно тоже использовать этот шанс, пытаться участвовать в этой программе, подать объединенную заявку и для победы в специальной части гранта принять решение о реорганизации в форме объединения с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. Мы с вами получим тот ресурс, с помощью которого возможно продвижение, перед нами откроются другие возможности», — сказал Азат Галимханов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: объединение вузов
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