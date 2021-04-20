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«Внимание всем»: с 20 по 22 апреля в Башкирии пройдет проверка систем оповещения

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«Внимание всем»: с 20 по 22 апреля в Башкирии пройдет проверка систем оповещения Фото: Олег Яровиков

С 20 по 22 апреля 2021 года будет проводиться плановая ежемесячная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Республики Башкортостан. В ходе проверки будет осуществляться поочередное кратковременное включение сирен и громкоговорителей.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, с 9.30 до 16 часов по местному времени на территории республики поочередно будут звучать сирены длительностью до 5 секунд.

20 апреля 2021 года с 9.30 по 16.00 проверка электросирен будет проводиться в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах г. Уфы. 21 апреля 2021 года с 10.30 по 16.00 проверка электросирен будет проводиться в Калининском и Орджоникидзевском районах г. Уфы.

22 апреля 2021 года с 10.30 по 16.00 проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах г. Уфы и в остальных муниципальных образованиях Республики Башкортостан.

С 20 по 22 апреля 2021 года в ночное время на территории республики также будет проведена техническая проверка с перехватом каналов телевизионного и радиовещания.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов.

«Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подаётся для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

 

ИА «Башинформ»

Теги: системы оповещения
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