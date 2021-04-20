Фото: Администрация Уфы В границы ремонтируемой развязки на Заки Валиди попадает объект археологического наследия Фото: Администрация Уфы

Строители доложили об очередном этапе реконструкции транспортной развязки в Уфе на перекрестке улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. По словам исполняющего обязанности начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города Константина Паппе, бригады приступили к переустройству ниток водопроводов диаметрами 600 мм и 800 мм. Уже уложено два участка – под проспектом Салавата Юлаева (105 метров) и под проезжей частью улицы Воровского (106 м). На средней опоре закончена работа по бетонированию.

Как сообщил чиновник на оперативном совещании в уфимской мэрии, все 28 балок изготовлены. Их длина составляет 33 и 24 метра. Первые четыре штуки установлены в ночь на 19 апреля.

Строители в ходе реконструкции развязки столкнулись с тем, что в границы ремонта попадает объект археологического наследия «Городище Уфа III».

«В ближайшее время специализированная организация приступит к выполнению работ по археологическому наблюдению, после завершения которых появится возможность переустройства газопровода и реконструкции съездов», – объяснил Константин Паппе.

Напомним, движение по обновленной развязке планируется запустить 1 сентября 2021 года. После этого строители начнут реконструкцию съездов.