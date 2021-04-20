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Власти Уфы утвердили проект строительства нового кладбища

ОБЩЕСТВО

Администрация Уфы выдала разрешение на разработку проекта планировки и межевания участка, территории нового Северного кладбища площадью 645 га, расположенной к юго-востоку от Северной промышленной зоны в Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

На проектируемой территории расположены луга, зеленые насаждения и заброшенные сады. С запада северная часть территории ограничена Бирским трактом. На севере проектируемой территории располагаются общественные объекты, церковь и мечеть, а также павильоны уличной торговли, расположенные вдоль проезжей части в продолжение улицы Тимашевской. На территории проектирования выделен участок под кладбище, в настоящее время участок частично занят местами захоронения, следует из проектной документации. Необходимо снести 53 объекта общей площадью 1457 кв. метров, в том числе торговые павильоны и заброшенные сады

Согласно проекту, одна часть кладбища площадью 19,6 гектара будет расположена на юге участка, в полутора километрах от существующего Тимашевского кладбища. На участке будет два въезда и открытая автостоянка на 103 машины.

Вторую часть разделят на три участка: северный (40 гектаров), западный (13 гектаров) и восточный (20 гектаров). На ней оборудуют площадку для отдыха и стоянки для автомобилей и автобусов, а также место под установку мусорных бункеров. В целом для нужд посетителей будет создано 1,8 тысячи открытых стояночных мест.

В Уфе в настоящее время действует только Северное кладбище. Попытки городских властей расширить территорию Южного кладбища и создать новое Восточное у посёлков Федоровка-Самохваловка столкнулись с протестами местных жителей. Идея строительства крематория в северной части Уфы также вызывала неоднозначную реакцию общественности. Подробнее о планах возведения муниципального крематория читайте в материале.

 

ИА «Башинформ»

Теги: кладбище
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