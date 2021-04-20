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Как очистить дом после паводка: советы от регионального управления Роспотребнадзора

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Как очистить дом после паводка: советы от регионального управления Роспотребнадзора Фото: Валерий Шахов

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Башкирии дали советы по очистке дома после весеннего половодья. По словам начальника отдела по коммунальной гигиене ведомства Ларисы Кильдюшовой, после того, как вода покинет жилище и осушится придомовая территория, необходимо провести механическую чистку от грязи и мусора.

«Затем любыми хлорсодержащими средствами провести уборку, но перед началом ознакомиться с инструкцией и использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки», — отметила Лариса Кильдюшова.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что пик весеннего половодья в республике пройдет в ближайшие три-четыре дня.

 

ИА «Башинформ»

Теги: чистка дома, паводок
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