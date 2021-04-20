Архитектор Константин Донгузов: Какой мы видим Советскую площадь









Накануне Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о возможных изменениях в реконструкции Советской площади в Уфе. С таким предложением к Радию Хабирову обратились четыре академика Академии художеств РФ. В их числе известный российский скульптор Салават Щербаков, который выиграл конкурс по памятнику Герою России, генералу Минигали Шаймуратову. Соавтор проекта реконструкции Советской площади, уфимский архитектор Константин Донгузов подробно рассказал «Башинформу», какой может стать главная площадь исторического центра башкирской столицы.

«Нам было важно подчеркнуть коллективный подвиг»

По словам Донгузова, памятник, стоящий посередине площади, требует элемента-посредника между ним и большим ордером, который представлен зданиям Минстроя, Башнефти и Минсельхоза. Элемент-посредник устанавливает диалог между фигурой всадника на постаменте и окружением. Предложено два обелиска высотой порядка 16 метров с золотыми лентами с башкирским орнаментом и увенчанные звездами. На первом обелиске дата — 1941, на втором — 1945. На постаментах обелисков установлены бронзовые церы – металлические таблицы с надписями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Боевой Славы, соратников генерала Шаймуратова по 112-й Башкавдивизии.

«Нам казалось, что генерал не должен выглядеть как герой-индивидуалист, существующий сам по себе. Он должен предстать со своими однополчанами в виде неразрывной скульптурно-архитектурной группы, которая бы создавала ощущение массы. Поэтому и постамент украшен многофигурными композициями, на которых изображены бойцы 112-й Башкавдивизии, и более ранние представители башкирского воинства, к которым апеллировал и сам генерал, и история, поскольку башкиры принимали участие во многих военных кампаниях российского государства. Кроме того, возможность перечислить эти фамилии требует еще места. Это всё планируется разместить на постаментах, которые могли бы стать дополнением к фигуре генерала. Очень важно показать, что он не одиночка, погиб не в одиночном поединке, а что это предводитель огромного воинского соединения, находящийся в непрерывной духовной связи со своими бойцами. Так у нас появился элемент-посредник между памятником и градостроительным окружением с большими высотами, который решал две задачи: нес на себе мемориальные надписи (это уникальное в истории Великой Отечественной войны количество людей, награжденных званием Героя Советского Союза), и второе – возникает высотный переходный элемент между скульптурой на постаменте и более высокими колоннами, которые окружают бортик. Было важно создать клубящуюся скульптурно-архитектурную массу – сгусток героев, которых Башкирия породила, отправила на войну».

«Фонтан на Советской площади играет важную функцию»

Деревья рубить не будут, свежевысаженные крупномеры будут перемещены, предлагаются некоторые улучшения, отметил архитектор. Перед памятником расположится фонтан, который играет важную декоративную функцию.

«Есть очень красивые вечерние панорамы Советской площади со струями фонтана, который будет работать с различными режимами, подсветкой и музыкальным сопровождением. Планируется особый звуковой режим площади. В определенное время суток — например, вечером там будут играть тематические композиции 1940-50-х годов, — пояснил Донгузов. — По фонтану можно ходить, когда он выключен. На нем зимой даже планируется организовать каток – «Каток на Советской», сделать ярмарку, как возле ГУМа на Красной площади в Москве, городок с новогодними избушками».

«Готовится Календарь культурных событий Советской площади»

Предусмотрено много вариантов эксплуатации площади – проведение парадов, концертов, фестивалей и даже модных дефиле. По поручению Главы республики сейчас готовится Календарь культурных событий по месяцам, чтобы площадь активно эксплуатировалась в разных режимах. 21 апреля планируется встреча создателей проекта с представителями уфимских сообществ, которые занимаются организацией общественных пространств в городе.

«Мы будем искать возможность пространственной организации для возвращения Бала выпускников, т.е. изменить конфигурацию построения, — отметил Донгузов. — Когда центр был свободен, пары кружились вокруг центральной точки, где елка стоит зимой. Сейчас между памятником и Минсельхозом остается порядка 70 м — это очень большое пространство. Но там есть проблема, связанная с необходимостью понизить тротуар в зоне Минсельхоза, который поднят на высоту бордюра. Это нужно, чтобы тарелка выровнялась, чтобы у танцующих был ровный пол. Нам нужно выровнять кусок площади, примыкающей к Минсельхозу, чтобы он там не создавал ступеньку, а вдоль него машины не заезжали. Чтобы в обычные рабочие дни там была возможность безопасно ходить».

Также архитектор сообщил, что есть интересное предложение по активации периметра Советской площади, где может находиться очень большое количество помещений.

«С ними начинается большая работа по украшению Советской площади. Это хороший ресурс, который стимулирует прийти сюда бизнес, — например, открыть кафе национальной кухни. Люди с удовольствием там будут время проводить», — отметил архитектор.

Первые изменения на Советской площади ожидаются ко Дню республики. Константин Донгузов надеется, что все эти предложения будут учтены городом при реорганизации Советской площади.

Донгузов Константин Александрович — архитектор, кандидат архитектуры, заслуженный архитектор РБ, член Союза архитекторов. Окончил УНИ (1984). С 1986 по 1988 гг. — старший редактор журнала «Архитектура и строительство Москвы» (Москва). С 1984 работает в УГНТУ: профессор кафедры архитектуры (2010), одновременно с 1992 директор Региональной проектной школы «Башкирский дом». Автор свыше 100 проектов, в том числе Национального Молодёжного театра им. Мустая Карима (2002), комплекса Кафедрального соборного храма Рождества Богородицы (2004), памятника Ф.И. Шаляпину в г.Уфе, телерадиостудии «Тамыр» ГТРК «Башкортостан» (2000). Автор свыше 100 научных публикаций. Лауреат международного конкурса «Музей ХХ века» (Токио, 1993).