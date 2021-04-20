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МВД Башкирии призывает воздержаться от участия в несогласованных акциях

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МВД Башкирии призывает воздержаться от участия в несогласованных акциях Фото: Ксения Калинина

МВД Башкирии опубликовало официальную информацию-предупреждение, касающуюся готовящихся несогласованных акций. По данным ведомства, в ряде интернет-ресурсов, соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных на 21 апреля «нелегальных» публичных мероприятиях в регионе.

«МВД по Республике Башкортостан призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка», — говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

За проведение несогласованного в установленном порядке публичного мероприятия организатору и активным участникам грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение – штраф до 300 тысяч рублей или административный арест сроком до 30 суток.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Те, кто призывает несовершеннолетних участвовать в подобных акциях, также будут нести предусмотренную законом ответственность. Кроме того, организаторы и активные участники могут быть привлечены к установленной законом ответственности за нарушение санитарных требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», — обратились к гражданам в МВД РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МВД РБ
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