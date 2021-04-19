Ольга Сарапулова стала заместителем главного архитектора Уфы
Советник Главы Башкортостана по вопросам развития общественных пространств Ольга Сарапулова стала заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы, сообщили «Башинформу» в пресс-службе мэрии.
Напомним, после увольнения главного архитектора города Олега Байдина в марте, СМИ писали, что Ольга Сарапулова займет пост руководителя ведомства.
На сегодняшний день известно, что обязанности начальника Главархитектуры Уфы исполняет заместитель Ильдар Хабибуллин.