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В Башкирии из-за паводка закрыли мост через реку Бретяк в Бурзянском районе

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии из-за паводка закрыли мост через реку Бретяк в Бурзянском районе Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии с сегодняшнего дня, 19 апреля запрещено движение для всех видов транспортных средств на мосту через реку Бретяк в Бурзянском районе, сообщает ГИБДД по РБ.

Мера вводится в связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий, информирует пресс-служба инспекции. Ориентировочное время окончания запрещения движения — 12:00 21 апреля. Время окончания запрещения движения может быть изменено.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ограничение движения
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