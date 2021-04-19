Фото: ГИБДД по РБ В Башкирии из-за паводка закрыли мост через реку Бретяк в Бурзянском районе Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии с сегодняшнего дня, 19 апреля запрещено движение для всех видов транспортных средств на мосту через реку Бретяк в Бурзянском районе, сообщает ГИБДД по РБ.

Мера вводится в связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий, информирует пресс-служба инспекции. Ориентировочное время окончания запрещения движения — 12:00 21 апреля. Время окончания запрещения движения может быть изменено.