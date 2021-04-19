Юный мастер: 12-летний уфимец реанимирует старинные часы

12 — летний Алан Хадеев заворожен часами с раннего детства. Юный умелец восстанавливает и реставрирует даже, на первый взгляд, безнадежные механизмы. Сейчас в коллекции Алана более 600 часов. Среди них есть по-настоящему редкие и уникальные экземпляры.

«Больше мне нравятся старые часы. Они куда душевнее современных батареечных. Механические, сразу видно, сделаны с душой»,— делится Алан

Кроме того, Алан создает и свои собственные часы. Каждую свободную минуту юный мастер посвящает любимому делу. Уфимец мечтает стать профессиональным часовщиком и открыть свой магазин или музей, чтобы возвращать к жизни старые механизмы, которые пропитаны историей