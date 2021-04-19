В республике от COVID-19 скончались еще три человека - Минздрав Башкирии
В республике от COVID-19 скончались еще три человека - Минздрав Башкирии Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии с начала пандемии 34 298 человек заболели коронавирусом, сообщает региональное Министерство здравоохранения. За сутки медики амбулаторно подтвердили 98 новых случаев COVID-19.
За последние сутки зарегистрировано три случая смерти от COVID-19. Общее количество умерших — 421 человек.
Активными носителями вируса сейчас являются 2 868 человек. За сутки выписали 141 человека. С начала пандемии выздоровели 31 009 человек.
На лечении в стационарах находятся 169 человек, 29 пациентов в тяжелом состоянии, семь — на ИВЛ.
Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 61.