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В республике от COVID-19 скончались еще три человека - Минздрав Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В республике от COVID-19 скончались еще три человека - Минздрав Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала пандемии 34 298 человек заболели коронавирусом, сообщает региональное Министерство здравоохранения. За сутки медики амбулаторно подтвердили 98 новых случаев COVID-19.

За последние сутки зарегистрировано три случая смерти от COVID-19. Общее количество умерших — 421 человек.

Активными носителями вируса сейчас являются 2 868 человек. За сутки выписали 141 человека. С начала пандемии выздоровели 31 009 человек.

На лечении в стационарах находятся 169 человек, 29 пациентов в тяжелом состоянии, семь — на ИВЛ.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 61.

 

ИА «Башинформ»

Теги: официальная статистика по коронавирусу
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