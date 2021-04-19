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В Башкирии ожидается поставка крупных партий вакцины от коронавируса

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ожидается поставка крупных партий вакцины от коронавируса. Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве рассказал Глава республики Радий Хабиров. «Нас уже предупредили, что мы начнем получать вакцину большими партиями, и она не должна простаивать», — отметил руководитель региона. В связи с этим он поручил главе своей администрации Александру Сидякину взять вопрос вакцинации под личный контроль.

«Александр Геннадьевич (Сидякин — прим. ред.) — это ваша персональная обязанность. Я прошу наладить работу таким образом, чтобы каждый день мы могли анализировать, что происходит, где проваливаемся или, наоборот, вводим успешные практики. Чем быстрее мы вакцинируемся, тем спокойнее мы примем любые изменения эпидемиологической ситуации, независимо от того, будет третья волна коронавируса или нет», — обратил внимание Радий Хабиров.

По данным первого заместителя министра здравоохранения республики Азата Рахматуллина, на 19 апреля в Башкирию поставлено 295 тысяч доз вакцины от коронавируса. Очередная партия объемом 22 200 доз прибыла в регион в субботу. Всего на сегодняшний день первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» привиты более 208 тысяч жителей республики. В районах и городах продолжают работать 150 пунктов вакцинации.

За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 799 новых случаев инфицирования COVID-19, выписаны с выздоровлением 1480 человек. В стационарах продолжают лечение 1172 пациента, что на 100 человек меньше, чем неделю назад.

Азат Рахматуллин также напомнил, что 9 апреля в республику поступило 6400 доз новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона», что достаточно для вакцинации 3200 человек. Для ее транспортировки не требуется специальных условий хранения, в связи с этим Минздравом России она рекомендована для иммунизации населения в рамках акции «Здоровая республик — здоровый регион». Акция стартовала сегодня и пройдет по шести маршрутам.

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцинация, коронавирус
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