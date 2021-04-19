Фото: ИА «Башинформ» В Башгидрометцентре объяснили, как прогнозируемые дожди повлияют на паводковую ситуацию Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе 19 апреля в прямом эфире на телеканале БСТ на ежедневном брифинге по паводковой ситуации в регионе начальник республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская заявила, что темпы прохождения паводка снизились.

«Горные реки продолжают расти. Степные реки свои максимальные уровни уже прошли. Рост наблюдается порядка 10 см – это в верховьях реки Уфы. Что касается больших крупных рек, таких как Белая, здесь уровень составляет 629 см, на сегодняшний день он поднялся. По решению Межведомственной комиссии по регулированию работ водохранилища, сбросы с Павловского водохранилища пока осуществляются. Волна доходит до города Уфы за один-два дня. В ближайшие дни подъем на реке Белой в районе столицы сохранится. Максимальные уровни, которые мы ждем, это в пределах 650-680 см», — сказала она.

То есть, как заметила ведущая брифинга, начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, подъем воды в Уфе следует ожидать к среде, 21 апреля.

«Постепенный подъем идет каждый день на несколько сантиметров – порядка 10-15 см. Эта тенденция пока сохранится, без резких колебаний», — добавила Вилора Горохольская.

По ее словам, благоприятная погода, которая установилась сейчас, без осадков, продлится до середины текущей недели.

«К пятнице мы ожидаем изменения – начнутся дожди различной интенсивности. Эту интенсивность мы будем видеть дня за три. Между тем наши горные районы, горные реки, которые сейчас наполнены, максимальные уровни еще не прошли. Грунты еще полные. Эта вероятность дождей, которая достаточно большая, она может опять повлиять на те территории, которые сейчас подтоплены. Но чтобы была аналогичная волна, это маловероятно», — заявила представитель Башгидрометцентра.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Эдуард Идрисов сообщил о ситуации с подтопленными территориями.

«По состоянию на 08.00 19 апреля, на контроле ведомства в связи с подтоплениями находится 15 ситуаций на территории пяти муниципалитетов. В результате чего подтоплены 481 придомовая территория, 464 участка на территории садовых некоммерческих товариществ, 28 садовых домов. За сутки подтопило 102 садовых дома – это ожидаемые территории в районе Козареза. Пострадавших при подтоплении нет», — проинформировал он.