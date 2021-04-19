Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров назвал любимое радио и признался, что смотрит телеканал «Салям» Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что как только попадает на местный телеканал «Салям», обязательно останавливается и смотрит его. Руководитель республики отметил, что до людей необходимо доводить информацию об эфире канала.

На форуме национальных СМИ «Медиайыйын» Радий Хабиров также похвалил телеканал «Тамыр», входящий в состав ГУП ТРК «Башкортостан». На нем транслируются передачи на русском и башкирском языках, которые пропагандируют любовь к родному краю и языку.

«Интерес к «Тамыру» проявляют целый ряд национальных СМИ, потому что это первый и, если не ошибаюсь, единственный детский телеканал на национальном языке», — сказал Глава Башкирии.

Кроме этого, Радий Хабиров назвал свою любимую радиостанцию. Руководитель региона регулярно настраивается на волну радио «Юлдаш».

«Радио «Юлдаш» слушают не только у нас. Многие соседние регионы его слушают», — отметил Глава региона на форуме национальных СМИ.

Напомним, форум национальных СМИ «Медиайыйын» прошел в санатории «Красноусольск» 16-17 апреля.