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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: 198 новых заболевших, 6 человек с подтвержденным COVID-19 умерли

ОБЩЕСТВО

В Башкирии вакцину от новой коронавирусной инфекции получили 10% жителей от запланированных 60 процентов. Главу Башкирии впечатлило количество привитых в Стерлитамаке.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

198 новых заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировано в Башкирии за два выходных дня. Общее количество инфицированных достигло 34 200 человек, следует из данных республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19. Сейчас активными носителями инфекции являются 2 914 жителей. Вылечились от коронавируса 30 868 человек, в том числе 181 выписаны за минувшие сутки.

При этом в регионе возросло число случаев внебольничной пневмонии, 132 — за сутки. Ранее было менее ста случаев в сутки.

Жертвами COVID-19 в субботу и воскресенье в Башкирии стали еще 6 человек. Официально общее число скончавшихся от инфекции достигло 418. В России за сутки число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 389 против 398 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции в стране умерли 105 582 человека. Смертность из-за ковида в стране снижается пятую неделю подряд, следует из данных федерального оперштаба. При этом показатель летальности увеличился до 2,25%, что немного превышает средний уровень по миру, пишет ТАСС.

Вакцину от коронавируса в Башкирии получили 10% жителей от запланированных 60%. Об этом 16 апреля информировала первый замминистра здравоохранения Гульнара Зиннурова. В республике работают 155 пунктов вакцинации, включая 5 мобильных. По ее словам, лучше всего вакцинация идет в Стерлитамаке, Салавате, Учалинском, Бижбулякском и Буздякском районах. Отстают в Абзелиловском, Зианчуринском, Хайбуллинском, Бурзянском и Белорецком районах.

«Там, где главы на местах ежедневно отслеживают ситуацию с вакцинацией, открывают новые прививочные пункты, удалось достичь высоких показателей. Особенно впечатляют данные по Стерлитамаку, привито 20 процентов жителей», — сказал Радий Хабиров и поручил своей администрации взять под контроль ход вакцинации от коронавируса в республике.

В мире пациентам ввели уже около 780 млн прививок от коронавируса.

За бессрочный масочный режим. 18 апреля стало известно, что 21% опрошенных жителей Уфы выступили за введение бессрочного масочного режима. Аналитику проводили специалисты портала SuperJob. Такой же процент респондентов поддерживает постоянное ношение масок в общественных местах в Красноярске, в Челябинске — 22%. При этом большинство россиян (64%) против того, чтобы масочный режим стал бессрочным. Поддерживают такую идею 15% россиян, причем в основном молодежь.

Впервые с января выросло число заболевших за неделю. В субботу и воскресенье в России коэффициент распространения коронавирусной инфекции поднялся до максимума с декабря — до 1,07. Он показывает, сколько человек успел заразить один заболевший ковидом до своей изоляции. За последние сутки в стране число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 8 632, днем ранее было 9 321. Общее число зараженных достигло 4 млн 702 тыс.101 случая. Также, по подсчетам ТАСС, впервые с середины января число подтвержденных за последние семь дней случаев заражения коронавирусом в России превысило показатели предыдущей недели — 60 711 против 60 496 неделей ранее. Почти четверть всех заболевших пришлась на Москву.

Тревожная тенденция. В мире зафиксировано более 141 млн случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 превысило 3 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. ВОЗ считает тревожной тенденцией рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в последние недели в мире.

Во Франции, где зафиксировано более 5,3 млн зараженных коронавирусом, применение вакцины AstraZeneca привело к девяти новым случаям тромбоза и четырем смертям, информировал ТАСС.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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