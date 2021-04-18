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Более 40 тысяч семей Башкирии подали заявку на перерасчет пособия детям от 3 до 7 лет

ОБЩЕСТВО

Более 40 тысяч семей республики подали заявку на перерасчет пособия детям от 3 до 7 лет. Напомним, новые правила предоставления меры социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми введены с 1 апреля этого года. До этого времени размер пособия составлял 50% от прожиточного минимума. Таким останется и базовый размер пособия, который в нашем регионе это 5 038 рублей.

Как сообщалось ранее, размер выплаты может быть увеличен до 75% (7 557 рублей) или 100% (10 077 рублей) прожиточного минимума на детей в зависимости от уровня благосостояния семьи. При этом по новому порядку нуждаемость семей определяется не только по среднедушевому доходу семьи. Так, для определения нуждаемости учитываются имеющиеся в собственности семьи недвижимое имущество, автомотосредства, также введен критерий нуждаемости по «нулевому доходу» и по финансовым накоплениям граждан.

Обратиться за назначением выплаты в новом размере родители могут по 31 декабря 2021 года, информирует пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. При этом те семьи, которым пособие будет назначено в повышенном размере (с учётом возраста ребёнка), смогут получить доплату за все месяцы, начиная с 1 января 2021 года.

В ведомстве обратили внимание, ближайшая выплата по заявлениям, поданным в первых числах апреля, поступит на счета заявителей во второй половине мая. В апреле пособие придет в прежнем размере, то есть 50% от величины прожиточного минимума. А в случае отказа заявители продолжат получать ранее назначенную выплату (в прежнем размере) до окончания срока ее назначения.

Вопросы по назначению выплаты по новым условиям можно задать по телефону «горячей линии»

8 (347) 200-80-80 по будням с 8.30 до 17.30.

Самостоятельно определить право семьи на получение выплаты в новых размерах с учетом изменений условий можно с помощью сервиса «Интерактивный консультант».

Подробнее о том, как получить «путинские» пособия на ребенка читайте здесь.

 

ИА «Башинформ»

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