В трех районах Башкирии ﻿вода из частных скважин оказалась непригодной для питья. Такие результаты показал мониторинг качества воды, проводимый специалистами Роспотребнадзора по РБ и Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в зонах подтопления. Сообщается, что несоответствия проб воды из частных скважин и колодцев гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям выявлены в Бижбулякском,Дуванском и Салаватском районах.

«Жителям данных районов даны рекомендации по дезинфекционным обработкам. Проводится контроль качества этих мероприятий. После обработки будут проведены повторные отборы проб воды для проведения лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по РБ», — информирует пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что специалисты республиканского Управления Роспотребнадзора не рекомендуют пить воду из скважин, находящихся на потенциально подтопляемых территориях Башкирии. По словам начальника отдела по коммунальной гигиене ведомства Ларисы Кильдюшовой, если возникают проблемы с подвозом питьевой воды и с ее качеством, то необходимо обращаться на телефон горячей линии: 8-800-700-90-30.