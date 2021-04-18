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Лабрадор из Уфы Хаммер скинул 20 кг и избавился от звания самого толстого в России

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

Лабрадор из Уфы Хаммер скинул 20 кг и избавился от звания самого толстого в России Фото: Соцсети

Лабрадор из Уфы Хаммер, который некогда получил звание самого толстого представителя породы в России, похудел на 20 кг. Процесс избавления от лишнего веса у пса начался в феврале, когда его забрали в реабилитационный центр Челябинска из столицы Башкирии. Собака «наелась» до 90 кг и хозяева решили его усыпить. Сейчас Хаммер весит 73 кг.

«После взвешивания прошли осмотр у врача. Шумов в сердце стало меньше. А это значит, как сказал врач, что жировой слой на сердечной мышце тоже становится меньше. И работает оно все лучше и лучше. в целом Хаммер становится все активнее. С огромным удовольствием гуляет, правда к концу прогулки, конечно, заметно устает. Он пытается прыгать (чего нам, конечно, пока не надо совсем)», — поделились новые хозяева Хаммера.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в марте вес самого толстого лабрадора в России снизился на 8 кг.

 

ИА «Башинформ»

Теги: лабрадор, Хаммер, самый толстый
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