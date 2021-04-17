В Башкирии на 380 объектах, благоустроенных в 2019-2020 годах, нашли 148 нарушений

В Башкирии завершился мониторинг по контролю за качеством объектов, благоустроенных в 2019-2020 годах в рамках федерального проекта «Городская среда». Всего было осмотрено 380 локаций: дворов, подъездов многоквартирных домов, общественных пространств.

В ходе рейдов было выявлено 148 нарушений. Многие из них были устранены на месте. Контрольные комиссии рекомендовали провести совместно с населением экологические субботники по уборке территорий дворов и парков. Ряд нарушений был зафиксирован и передан в администрации муниципальных образований для принятия мер по их устранению.