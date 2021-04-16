Башкирские специалисты Россельхознадзора нашли ГМО в белорусском соевом шроте

В партии шрота соевого кормового тостированного, произведенного на белорусском предприятии ЗАО «Брестский завод растительных масел», специалисты Башкирского референтного центра Россельхознадзора обнаружили наличие генетически модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения (скрининг). Общий вес поступившего из Беларуси животного корма составил 206,1 тонн.

В процессе проведенных в лаборатории биологических испытаний в соответствии с ГОСТ ИСО 21569-2009 исследования двух отобранных образцов проб позволили обнаружить в материале промоторы 35S и FMV и терминатор NOS.

«Говоря более понятным для всех языком, во всех исследованных образцах были выявлены генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения (скрининг), — пояснили «Башинформу» в пресс-службе ведомства. — В соответствии с Постановлением Правительства РФ вся продукция животного и растительного происхождения с ГМО к ввозу на территорию страны запрещена».