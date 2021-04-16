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В Башкирии проведут социсследование аудитории республиканских СМИ

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии проведут социсследование аудитории республиканских СМИ Фото: автор

Аудиторию республиканских каналов, газет и журналов изучат социологи. Такое решение было озвучено на пленарном заседании форума национальных СМИ «Медиайыйын», который проходит 16-17 апреля в Гафурийском районе Башкирии.

Проблему изучения целевой аудитории подняли редакторы СМИ, отметив, что последнее исследование слушателей на радио «Юлдаш», например, проходило в 2006 году. При этом портрет слушателя значительно изменился.

Директор телеканала БСТ Рустам Зарафутдинов отметил, что коллектив производит контент, ориентируясь исключительно на вкус журналистов, не зная точно, что понравится телезрителям.

«Вся суть — в контенте. Можно обсуждать дистрибуцию, способ потребления — печать, телевизор, интернет. Однако господдержкой не заставим читать газеты. Площадки распространения тоже рано или позже умрут, важен контент.

Что нужно аудитории — не знаем, публикуем то, что как нам кажется аудитории «зайдет», но ее никто спросил. Государство должно формулировать госзаказ, но не обеспечив постоянной социологии, это невозможно», — сказал Зарафутдинов.

По его мнению, как минимум раз в год должны проходить масштабные исследования зрителей и читателей.

Похожей проблемой поделилась главный редактор детского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина.

Она отметила, что в производстве детского контента сталкивается со сложностями в понимании, что интересно детской аудитории.

«Детей невозможно заинтересовать, рассказывая историю, нужно показывать ценность языка в будущем. Их занимают сериальные анимационные фильмы. Но для их производства нужно финансирование», — сказала она.

Заместитель руководителя Администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев поддержал предложение об исследовании аудитории и поручил подготовить соответствующую служебную записку для финансирования работ.

 

Розалия Валеева

Теги: сми, медиафорум
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