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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Роснефть» запускает серию хакатонов для российских программистов

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В Год науки и технологий компания «Роснефть» организовала особенную серию соревнований для российских программистов. Организаторы максимально расширили молодёжную аудиторию, и теперь участниками серии хакатонов* могут стать студенты любого ВУЗа страны.

Откроет серию ИТ-соревнований Хакатон ВУЗов страны, который состоится с 18 по 19 мая. Участникам предстоит создать программу, которая будет преобразовывать типовую проектную документацию в файлы машиночитаемого формата. Задача относится к области обработки естественного языка.

Все желающие попробовать свои силы могут зарегистрироваться по ссылке: https://hackstudent.rn.digital/ На сайте организаторов можно найти информацию о правилах соревнования.

Также «Роснефть» проведёт в ноябре студенческий хакатон для программистов-робототехников. А с сентября по конец ноября состоится финальное ИТ-соревнование Rosneft Computer Vision Challenge – для российских и иностранных ИТ-специалистов без возрастных ограничений.

Финалисты каждого ИТ-соревнования Марафона будут приглашены на торжественное финальное мероприятие, которое состоится в Москве в ноябре 2021 года. Помимо денежного вознаграждения победителей ждут предложения о трудоустройстве, а также возможность принять участие в масштабных технологических проектах «Роснефти».

В этом году помимо ООО «РН-БашНИПИнефть» – центра разработки наукоёмкого программного обеспечения компании «Роснефть» – к организации подключился ряд научных институтов.

В «Роснефти» уверены, что создание инноваций – задача государственной важности, которая требует плановой, хорошо организованной работы и готовности к любым вызовам. Разработки нефтяного лидера не только модернизируют нефтегазовую отрасль, но и дают мощный стимул развитию смежных отраслей.

Благодаря компании в арсенале отечественного ТЭК появилась линейка наукоёмкого программного обеспечения, включающая в себя уникальный софт. Совершенствование и коммерциализация разработок является одной из главных задач «Роснефти» как технологического лидера отрасли. И с помощью хакатонов компания продолжает привлекать внимание международного ИТ-сообщества к решению прикладных задач нефтяной отрасли.

* Хакатон – это соревнование, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему на время.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Роснефть, хакатон, программирование
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