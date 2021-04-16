В Башкирии в Мурадымовском ущелье проснулись медведи

Фото: Дирекция по ООПТ

Фото: Дирекция по ООПТ

В природном парке «Мурадымовском ущелье» в Кугарчинском и Зилаирском районах Башкирии проснулись медведи, сообщили в Дирекции по особо охраняемым природным территориям. Отпечатки лап заметил инспектор парка Юрий Нефедьев во время ежедневного обхода.

«В природном парке обитает около 30 медведей. По сравнению с прошлым годом, медведи проснулись на неделю пораньше. Планируются обходы по местности, чтобы отслеживать и помогать им», — рассказал инспектор.

Посетителям природного парка рекомендуют информировать сотрудников о заезде в парк, получить инструкцию о правилах посещения и мерах безопасности, отметили в дирекции.