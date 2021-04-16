В Башкирии водитель «Нексии» сбил 16-летнюю велосипедистку
В Башкирии водитель «Нексии» сбил 16-летнюю велосипедистку Фото: ГИБДД по РБ
Три человека пострадали в автоавариях 15 апреля. В городе Салавате под колеса автомобиля попала 16-летняя студентка колледжа. По данным региональной ГИБДД, 16-летняя девушка пересекала проезжую часть по «зебре», не спешившись. 36-летний водитель «Дэу Нексия» не успел притормозить и сбил девушку на перекрестке улиц Островского и Калинина.
«Водитель, по результатам освидетельствования, трезв. Велосипедистка получила ушибы», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.