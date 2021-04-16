Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.98 ↑

EUR 92.23 ↓

16 апреля Пятница

Уфа   °

Молния
Паводок на 15 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 516 см (+35), р. Уфы у п. Шакша 456 см (+23), р. Демы у д. Бочкаревки 455 см (-38)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии водитель «Нексии» сбил 16-летнюю велосипедистку

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии водитель «Нексии» сбил 16-летнюю велосипедистку Фото: ГИБДД по РБ

Три человека пострадали в автоавариях 15 апреля. В городе Салавате под колеса автомобиля попала 16-летняя студентка колледжа. По данным региональной ГИБДД, 16-летняя девушка пересекала проезжую часть по «зебре», не спешившись. 36-летний водитель «Дэу Нексия» не успел притормозить и сбил девушку на перекрестке улиц Островского и Калинина.

«Водитель, по результатам освидетельствования, трезв. Велосипедистка получила ушибы», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ДТП
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Проезд по Восточному выезду из Уфы для местного населения будет платным
Проезд по Восточному выезду из Уфы, соединяющему проспект Салавата Юлаева и федеральную трассу М-5, будет платным. Об этом заявил и.о. министра транспо
Две девушки из Башкирии вошли в Топ-12 самых красивых студенток России
Две представительницы башкирских вузов вошли в число 12-ти суперфиналисток конкурса «Краса студенчества России». Анастасия Проломова (УГАТУ) и Нурия Баки
В Уфе из-за паводка введен режим повышенной готовности
Глава уфимской администрации Сергей Греков подписал распоряжение о введении в городе режима «Повышенная готовность». Документ вступил в силу с 14 апреля.
В мэрии Уфы прокомментировали «нашествие мародеров» в дома по улице Октябрьской революции
В Уфе в архитектурных памятниках и объектах культурного наследия общественники и урбанисты фиксируют большое количество мусора, вандализм и пристанища бе
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть