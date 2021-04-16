В Башкирии водитель «Нексии» сбил 16-летнюю велосипедистку

Три человека пострадали в автоавариях 15 апреля. В городе Салавате под колеса автомобиля попала 16-летняя студентка колледжа. По данным региональной ГИБДД, 16-летняя девушка пересекала проезжую часть по «зебре», не спешившись. 36-летний водитель «Дэу Нексия» не успел притормозить и сбил девушку на перекрестке улиц Островского и Калинина.

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