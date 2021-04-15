В Башкирии на грядущие выборы подготовили более тысячи наблюдателей

Общественный штаб Башкортостана по наблюдению за выборами обучил 1152 общественных наблюдателя.

«1152 человека в Уфе, Салавате, Иглинском, Уфимском и Благовещенском районах обучились на двухдневных курсах общественных наблюдателей, организованных Общественным штабом Республики Башкортостан по наблюдению за выборами в 2021 году по программе ОПРФ и Ассоциации «НОМ»», — об этом сказала член Общественной палаты России, руководитель общественного штаба Республики Башкортостан по наблюдению за выборами в 2021 году Ольга Панчихина.

Большая часть из обученных – в Уфе (801 человек), остальные 351 – из других городов и районов Башкортостана.

Обучение стартовало в Кушнаренково и Стерлитамаке. Выездные семинары будут проводиться до 30 июня по всей республике. Всего планируется провести 71 семинар.

Также Общественный штаб организует просветительские лекции-дискурсы для студентов гуманитарных специальностей об институте общественного наблюдения, подпишет соглашение с уполномоченными представителями некоммерческих организаций и общественных объединений Республики Башкортостан о взаимодействии в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением выборов, заключит меморандум с региональными отделениями политических партий, штабов кандидатов о единстве целей и задач при подготовке общественных наблюдателей.

«Участие в общественном наблюдении за выборами – это не что иное, как проявление активной гражданской позиции. Как оказалось, много неравнодушных людей, которые действительно хотят, чтобы выборы прошли честно, легитимно, прозрачно, хотят влиять на то, что происходит на их территории. Образовательная программа очень качественная, логичная, направленная в конечном итоге на то, чтобы выборы в регионе прошли в правовом поле. Мы объясняем особенности наблюдения при надомном голосовании, при многодневном голосовании, все нововведения, рассказываем, как вести себя в конфликтных ситуациях. Многие из тех, кто обучились на курсах говорят о том, что узнали много чего полезного для себя, для жизни, для работы, благодарят нас. По большому счету эту программу можно назвать повышением квалификации», — говорит Ольга Панчихина.

Часть обучающихся уже были наблюдателями и на курсах освежают в памяти имеющиеся знания, дополняют их, другая часть – новички, а есть и те, кто работали председателями УИК несколько лет подряд.

По словам руководителя штаба, средний возраст добровольцев, желающих стать общественными наблюдателями – от 40 до 55 лет.

Двухдневная программа составляет 18 часов обучения. Памятки, инструкции, раздаточный материал передаются на руки. Всего будет обучено 7000 наблюдателей, каждый из них получит сертификат об обучении.

По вопросам сотрудничества со штабом, вопросам подготовки общественных наблюдателей можно обратиться по телефону: (347) 218-17-74, электронная почта: [email protected]

Эти контактные данные переданы всем обученным общественным наблюдателям, чтобы непосредственно на выборах, если у них возникнут вопросы, им могли помочь в разрешении сложных ситуаций эксперты и юристы Общественного штаба по наблюдению за выборами 2021 года.