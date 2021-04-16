«ГарантЗайм» уведомляет пайщиков о созыве очередного собрания

«ГарантЗайм» уведомляет пайщиков о созыве очередного собранияпартнерский материал
Кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЗайм» (ОГРН 1180280029533), располагающийся по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2, зарегистрированный 15.05.2018 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.
Форма проведения очередного Общего собрания – очное собрание членов (пайщиков).
Дата проведения очередного Общего собрания – 22.05.2021 г.
Время проведения очередного Общего собрания — 11.00. до 15.00
Место проведения очередного Общего собрания – РБ, г. Уфа ул. Революционная 156, 1 этаж (конференц-зал).
Повестка дня:
- Избрание председателя и секретаря собрания;
- Рассмотрение отчетов о деятельности правления, председателя правления кооператива, ревизионной комиссии КПКГ «ГарантЗайм»;
- Утверждение решений правления, ревизионной комиссии;
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГарантЗайм» за 2020 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «ГарантЗайм»;
- О распределении дохода по итогам финансового года за 2020 год;
- Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГарантЗайм» на 2021 год;
- Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ «ГарантЗайм»;
- Утверждение Устава КПКГ «ГарантЗайм» в новой редакции;
- Утверждение положений КПКГ «ГарантЗайм» в новой редакции;
- Рассмотрение других вопросов.
С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГарантЗайм», вы можете ознакомиться по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2.