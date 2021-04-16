«ГарантЗайм» уведомляет пайщиков о созыве очередного собрания

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГарантЗайм», вы можете ознакомиться по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2.

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЗайм» (ОГРН 1180280029533), располагающийся по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2, зарегистрированный 15.05.2018 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.

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