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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«ГарантЗайм» уведомляет пайщиков о созыве очередного собрания

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЗайм» (ОГРН 1180280029533), располагающийся по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2, зарегистрированный 15.05.2018 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.

Форма проведения очередного Общего собрания – очное собрание членов (пайщиков).

Дата проведения очередного Общего собрания – 22.05.2021 г.

Время проведения очередного Общего собрания — 11.00. до 15.00

Место проведения очередного Общего собрания – РБ, г. Уфа ул. Революционная 156, 1 этаж (конференц-зал).

Повестка дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Рассмотрение отчетов о деятельности правления, председателя правления кооператива, ревизионной комиссии КПКГ «ГарантЗайм»;
  3. Утверждение решений правления, ревизионной комиссии;
  4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГарантЗайм» за 2020 год;
  5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «ГарантЗайм»;
  6. О распределении дохода по итогам финансового года за 2020 год;
  7. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГарантЗайм» на 2021 год;
  8. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ «ГарантЗайм»;
  9. Утверждение Устава КПКГ «ГарантЗайм» в новой редакции;
  10. Утверждение положений КПКГ «ГарантЗайм» в новой редакции;
  11. Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГарантЗайм», вы можете ознакомиться по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ГарантЗайм
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