Фото: Валерий Шахов Река Белая в Уфе достигнет пикового уровня воды к концу апреля Фото: Валерий Шахов

Главный синоптик Башгидрометцентра Анна Козаева озвучила предварительный прогноз пикового уровня воды на реке Белой. Подъем до шести и более метров может наступить в ближайшую неделю и достигнуть максимального уровня к 24 апреля. Стабилизируется обстановка, скорее всего, к 30 апреля.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что при уровне подъема воды в реках Белая и Уфа выше шести метров начинается подтопление Цыганской поляны, Кузнецовского затона и других территорий столицы.