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ОНФ совместно с Ростуризмом запустил горячую линию по ограничению полетов в Турцию

ОБЩЕСТВО

На горячей линии 8-800-200-34-11 (в голосовом меню необходимо нажать цифру «2») можно получить ответы на вопросы, связанные с ограничением полетов из России в Турцию и Танзанию. Это инициатива ОНФ и Ростуризма при поддержке Фонда Росконгресс. На вопросы ответят волонтеры общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Звонок бесплатный. Горячая линия работает с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

«Ситуация с COVID-19 привела к ограничению полетов из России в Турцию и Танзанию. Мы понимаем, что часть россиян уже приобрели летние туры по этим направлениям. ОНФ и Ростуризм делают все возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную горячую линию. В колл-центрах работают волонтеры, в срочном порядке они прошли обучение и получили всю необходимую информацию», – сообщил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.
«Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки. На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Также можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, контакты авиакомпаний и консульств, если вы – самостоятельный путешественник», – уточнили в пресс-службе Ростуризма.

Основные вопросы, с которым обращаются на горячую линию туристы в связи с возникшей ситуацией: как вернуть деньги за приобретенные путевки, что делать отдыхающим сейчас россиянам в Турции или Танзании, что делать, если туроператор не отвечает на звонки, нужно ли по возвращению в Россию находиться на обязательной самоизоляции.

«Горячая линия сегодня — важнейшая площадка для того, чтобы наши граждане могли найти ответы на волнующие их вопросы и поддержку. Народный фронт будет и в дальнейшем оперативно использовать этот инструмент для получения обратной связи и оказания помощи людям по самым актуальным тематикам», — заявил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

Российская Федерация ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции, сообщила 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.

Отметим, что при согласовании с туроператором путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ОНФ, ограничения полетов в Турцию, туризм
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