Коронавирус в Башкирии: Умерли еще четыре человека; что удваивает риск смерти от COVID-19

В Башкирии внесли изменения в антикоронавирусный указ и отменили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Минимальный прирост заболевших. 14 апреля в Башкирии выявили 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это минимальный прирост с ноября 2020 года. Из них 19 заболевших выявлено в Уфе, 12 – в Белорецком районе, 10 — в Октябрьском, 8 – в Уфимском районе. Всего с начала пандемии в республике подтверждено 33 тысячи 803 случая заражения COVID-19, следует из сводки Минздрава РБ. Сейчас в активной форме болеют коронавирусом 3 318 человек. На лечении в стационарах находится 201 зараженный. 18 из них в тяжелом состоянии, семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Число выздоровевших с начала эпидемии превысило 30 тысяч человек, в том числе 187 выписанных за сутки.

Новые жертвы вируса. 14 апреля Минздрав Башкирии также информировал о смерти еще четырех человек, заболевших коронавирусом. Общее число летальных исходов от COVID-19 в регионе составило 406 человек. В целом по России за сутки умерли 399 человек, днем ранее было 338, за весь период скончались 104 тысячи человек.

Необязательная самоизоляция. По указу главы РБ с сегодняшнего дня, 15 апреля, в Башкирии отменен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. При этом власти рекомендовали этим категориям граждан соблюдать режим самоизоляции.

В помощь вакцинации граждан 65+ в Башкирии стартовала акция. Суть ее в том, что людям пожилого возраста автоволонтеры «Единой России» помогут добраться до поликлиники, чтобы сделать прививку от ковида. Заявки принимаются по бесплатному номеру колл-центра «Наша Забота»: 8-800-201-89-03. В республике на сегодня вакцинированы 188 735 человек, из них 113 409 уже получили второй компонент.

Путин сделал вторую прививку. 14 апреля, через 21 день после первой прививки от коронавируса, президент Владимир Путин сделал второй укол двухфазной вакцины. «Прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку», — сообщил глава государства. Он отметил, что после первого компонента появился «хороший иммунный ответ», второй укол он перенес без побочных эффектов, сообщает ТАСС.

По данным Росздравнадзора, после вакцинации «Спутником V» не выявлено ни одного случая возникновения тромбов.

Рост числа зараженных в Крыму. В России на сегодня подтверждено 4 млн 666 тысяч 209 случаев заражения коронавирусом, из них новых — 8 326. Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму. За последние сутки там выявили 94 заразившихся. Между тем россияне, прибывающие из других стран, должны сдать тест на COVID-19 в течение трех дней и загрузить результат на госуслугах.

Что удваивает риск смерти от COVID-19. В мире зафиксировано более 138 млн случаев заражения коронавирусом, из них 2,971 млн человек скончались. Число стран с британским штаммом коронавируса возросло за две недели до 132. Больше всего зараженных и умерших от ковида в США – 31,4 млн и 564 тысячи человек соответственно, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. При этом, как выяснили американские ученые, почти удваивает риск гибели от COVID-19 низкий уровень физической активности. Исследования также показали, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят люди с ожирением, хроническими болезнями сердца и диабетом, носители второй группы крови. В частности, ожирение и диабет увеличивали шансы на попадание в реанимацию примерно в 3-5 раза, выяснили ученые, пишет ТАСС.