Фото: Соцсети Уфа готовится к открытию мотосезона-2021 Фото: Соцсети

Любители двухколесного транспорта Уфы уже выехали на улицы города. Однако у мотобратства столицы Башкирии принято официально открывать мотосезон, тем самым оповещая автолюбителей и пешеходов, что их станет на дорогах больше и стоит быть предельно внимательными.

По предварительным данным, официальное открытие мотосезона-2021 в Уфе назначено на субботу, 24 апреля. Место сбора — площадка Арт-квадрат.

Отметим, что в этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода. Столбики термометров днем остановятся на отметке +13 градусов.