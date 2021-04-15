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Паводок на 14 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 481 см (+65), р. Уфы у п. Шакша 433 см (+35), р. Демы у д. Бочкаревки 483 см (-15)
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Уфа готовится к открытию мотосезона-2021

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

Уфа готовится к открытию мотосезона-2021 Фото: Соцсети

Любители двухколесного транспорта Уфы уже выехали на улицы города. Однако у мотобратства столицы Башкирии принято официально открывать мотосезон, тем самым оповещая автолюбителей и пешеходов, что их станет на дорогах больше и стоит быть предельно внимательными.

По предварительным данным, официальное открытие мотосезона-2021 в Уфе назначено на субботу, 24 апреля. Место сбора — площадка Арт-квадрат.

Отметим, что в этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода. Столбики термометров днем остановятся на отметке +13 градусов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: мотосезон-2021
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