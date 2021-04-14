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Паводок на 14 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 481 см (+65), р. Уфы у п. Шакша 433 см (+35), р. Демы у д. Бочкаревки 483 см (-15)
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В Башкирии ожидаются ночные заморозки

ОБЩЕСТВО

На следующей неделе в Башкирии ожидаются дневные похолодания и ночные заморозки. По данным портала gismeteo.ru, в понедельник, 19 апреля в центральных районах республики воздух днем прогреется всего до +4 градусов Цельсия, а ночью будет -4℃. На следующую ночь ожидаются заморозки до -5 ℃.

Выше нуля в ночные часы температура в Уфе поднимется только 22 апреля. Последняя треть месяца в целом будет заметно прохладней его аномально теплых второй и первой декады. Днем в столице республики ожидается от +9 до +12, ночью – от 1 до 4 градусов тепла. При этом апрель будет очень сухим. Небольшие осадки – не более 0,4 миллиметров в сутки возможны лишь в отдельные дни.

 

ИА «Башинформ»

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