В Башкирии ожидаются ночные заморозки

На следующей неделе в Башкирии ожидаются дневные похолодания и ночные заморозки. По данным портала gismeteo.ru, в понедельник, 19 апреля в центральных районах республики воздух днем прогреется всего до +4 градусов Цельсия, а ночью будет -4℃. На следующую ночь ожидаются заморозки до -5 ℃.

Выше нуля в ночные часы температура в Уфе поднимется только 22 апреля. Последняя треть месяца в целом будет заметно прохладней его аномально теплых второй и первой декады. Днем в столице республики ожидается от +9 до +12, ночью – от 1 до 4 градусов тепла. При этом апрель будет очень сухим. Небольшие осадки – не более 0,4 миллиметров в сутки возможны лишь в отдельные дни.