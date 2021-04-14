В Башкирии три фельдшерско-акушерских пункта получили лицензии на работу

Лицензии на осуществление медицинской деятельности получили три новых фельдшерско-акушерских пункта в Башкирии.

Они расположены в деревне Такино Мечетлинского района, деревне Старомунасипово Бурзянского района и селе Сейтяково Балтачевского района.

«В 2020 году в строй введены 121 фельдшерско-акушерский пункт и три сельские врачебные амбулатории (СВА). Девять из них были построены дополнительно, за счёт экономии бюджета. По состоянию на 9 апреля, получили лицензии 72 ФАПа и 3 СВА, в течение года планируется выдать еще 49 лицензий. В этом году планируется открыть ещё 66 ФАПов», — отметила начальник отдела лицензирования Минздрава РБ Эльвира Тахаутдинова.

В настоящее время в Башкирии работают 2106 ФАПов. Планировалось строить ежегодно не меньше 100 ФАПов, но из-за ситуации с пандемией их количество было скорректировано. К 2024 году будет построено 450 пунктов.

В новых ФАПах, открытых в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрены кабинеты приема фельдшера и акушерки, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема пациентами, а также санузел и комната для персонала. Здания обеспечены системой водоснабжения и канализации, электрическим отоплением, кабинеты укомплектованы всем необходимым оборудованием и медицинской мебелью согласно стандарту.