В Уфе временно ограничат движение транспорта на участке улицы Мустая Карима

На участке улицы Мустая Карима будет временно перекрыто движение транспорта. Это делается в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения массовых мероприятий на территории Ленинского района Уфы.

Как сообщили в городской администрации, с 16 по 19 апреля и с 23 по 26 апреля с 19.00 до 2.00 будет перекрыт участок от улицы Чернышевского до улицы Коммунистической.

Городские службы просят уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям движения и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения, а также рассмотреть альтернативные объездные пути.