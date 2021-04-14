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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сегодня в православных храмах Башкирии отслужат «Мариино стояние»

ОБЩЕСТВО
Фото: Салаватская епархия РПЦ

Фото: Салаватская епархия РПЦ

Вечером в среду пятой недели Великого поста в православных храмах совершается служба, которую называют Стоянием Марии Египетской, а в народе – «Мариино стояние». Такая продолжительная служба бывает только раз в году. Во время нее полностью вычитывается Великий канон Андрея Критского (который в первую неделю Великого поста читался небольшими частями с понедельника по четверг) и канон с житием Марии Египетской.

В житии преподобной Марии Египетской описывается её подвиг – она после греховной молодости 47 лет провела в пустыне в подвиге покаяния. Встав на путь спасения, Мария проходит многие испытания и преодолевает великие соблазны, после чего происходит торжество жизни над грехом, и она становится святой. Церковь находит историю этой женщины чрезвычайно важной, поскольку она передает нам послание через века – это обретение надежды на спасение, любви, достоинства, свободы: мы всегда можем оставить прежние грехи и обратиться к Богу.

«Великая блудница через покаяние стала великой праведницей. Покаяние требует от нас таких трудов, каких не требуют наши добрые дела. На первый взгляд кажется, что покаяться очень просто, но на самом деле это неимоверно тяжёлый труд. Помимо признания за собой греха, нужно исправление и искоренение его в себе. Для чего мы обращаемся за помощью Божией. Господь помогает тем, кто сам делает. Люди часто медлят с покаянием, думая про себя: «Вот ещё немного погрешим, а потом и раскаемся!» Но наша стремительная жизнь сокращается, и можно не успеть покаяться. Грех нужно пресекать сразу. А покаяние приведёт к воскресению», — рассказали в Салаватской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ.

Мариино стояние — это служба, которая утешает страждущих и вместе с тем побуждает верующих продолжать подвиг поста и покаяния, чтобы достойно завершить пост и встретить Воскресение Христово.

Помимо почитания преподобной Марии Египетской на пятой седмице Великого поста православная Церковь отмечает субботу акафиста или похвалу Пресвятой Богородицы. Этот праздник и богослужение православной Церкви, которое совершается обычно в пятницу вечером. В сам день праздника (в субботу) совершается Божественная литургия

На протяжении всего Великого поста по уставу акафисты не служатся в храмах, но канун этой субботы – единственный день, когда служится Великий Акафист Пресвятой Богородице, восхваляется Божия Матерь. В этот день в церкви торжественно возглашается молебное пение акафиста (благодарственной похвалы) Пресвятой Богородице. Праздник был установлен в IX веке за неоднократное избавление Пресвятой Богородицей Константинополя от нашествия врагов

В этот день очень хорошо посетить богослужение, помолиться и поблагодарить Божию Матерь за все доброе и благостное, что по ее молитвам и заступничеству совершается в нашей жизни

Эти особые богослужения Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершит в Успенском кафедральном соборе г. Салавата. 14 апреля в 17.00 и 16 апреля в 17.00.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Великий пост, русская православная церковь
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