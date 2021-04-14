Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии смогут выбрать объекты для благоустройства своих городов и сел Фото: Олег Яровиков

С 26 апреля по 30 мая пройдет всероссийское голосование, на котором жители смогут выбрать общественные пространства своих населенных пунктов, нуждающиеся в благоустройстве. Впервые для этого будет использоваться федеральная платформа.

«Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зелёный каркас городов», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с зампредом Правительства России Маратом Хуснуллиным.

Жители Башкортостана также смогут принять участие в опросе.

«Голосование пройдет во всех муниципальных районах и городах республики. Участие в нем могут принять все жители, начиная с 14 лет. У каждого из нас есть реальная возможность участвовать в развитии своего города или села. Когда человек сам определяет, какая территория для него важнее, как она будет выглядеть, он становится сопричастным к процессу. Он принимает участие в обустройстве и уже никогда не позволит это разрушить, разломать, не будет относиться к этому холодно или халатно. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и будут благоустроены в 2022 году», — прокомментировал депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

«Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля», — сказал Андрей Турчак.

«Единая Россия» также предлагает увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству. Марат Хуснуллин отметил, что поддерживает предложения и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно с партией «Единая Россия».

По словам Марата Хуснуллина, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», за несколько лет благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий и сделано это на основании мнения жителей. Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года поправками «Единой России» на 2 млрд рублей увеличено финансирование программы. Это дополнительно позволяет благоустроить в 2021 году 900 дворов и общественных пространств.

В Башкортостане в рамках проекта «Городская среда» на 2021 год запланировано обновление более 100 общественных пространств. На благоустройство этих объектов из федерального бюджета выделено более 1 млрд рублей.

Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин пояснил, что к этой сумме прибавляется муниципальное и республиканское софинансирования в размере 5% и 2%, соответственно.

«В начале пути, когда мы начинали реализацию партпроекта, мы отрабатывали методики, искали алгоритмы решений, приобрели бесценный опыт, а главное — подарили нашим городам и селам реальную возможность жить в современном мире. В первую очередь очень хочется, чтобы село возрождалось, чтобы молодые люди не боялись ехать в деревню. А данные проекты позволяют думать, что всё в этой жизни возможно. Наши жители получают комфортные благоустроенные дворы, новые парки с современными зонами отдыха. Хочу сказать, что от конкретной школы, садика, спортплощадки, дороги, больницы зависит качество жизни конкретной территории и именно по решению таких вопросов люди дают оценку властям», — отметил парламентарий.