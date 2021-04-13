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14 апреля Среда

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Паводок: уровень р. Белая у г. Уфы 416 см (+119), р. Уфы у п. Шакша 398 см (+52), р. Демы у д. Бочкаревки 498 см (+14)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии продлили время закрытия движения в Миякинском районе

ОБЩЕСТВО

До 12.00 часов 14 апреля продлено время закрытия движения для всех видов транспорта в Миякинском районе на автодороге Миякитамак — обход с. Нарыстау на участке км 29+000 — км 30+990 (в районе с. Нарыстау близ границы с Альшеевским районом).

Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства, объезд возможен по дорогам М5 «Урал» Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки от с. Миякитамак до п. Раевский и Раевский-Чебенли.

Ведется дежурство дорожных служб. Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок
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