Стартовала регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга 2021»

Молодежный форум «iВолга» в 2021 году вновь пройдет в традиционном формате на территории Мастрюковских озёр в Самарской области с 23 по 31 июля. Об этом заявил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Регистрация на Форум стартовала 13 апреля, к участию приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (прием заявок на сайте ivolgaforum.ru). В этом году Форум планирует принять очно 2 тыс. человек.

«Форум в этом году пройдет в 9 раз. Самарская область не первый год подтверждает свой профессионализм не только с точки зрения организации окружного мероприятия, но и формирования ключевых подходов и направлений в реализации молодежной политики, задавая основные тренды», – отметил заместитель полпреда.

Олег Машковцев напомнил, что особое внимание уделяется проектной работе. Участники представляют свои социальные и бизнес-идеи, а также научные разработки. Новое направление грантовой поддержки – гранты на личностное и профессиональное развитие. Общий грантовый фонд окружного конкурса в этом году составляет 9 млн. руб. За время проведения Форума уже более 300 молодежных инициатив «iВолги» получили грантовую поддержку в размере более 56 млн рублей.

«Работа с участниками должна продолжаться и после Форума. Это серьезный актив, реальный человеческий ресурс передовой молодежи», – подчеркнул заместитель полпреда.

В период работы Форума организаторами будет обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, питания и реализации программы в условиях проводимой работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В рамках семинара-совещания, которое продлится до 15 апреля, запланированы презентации грантовых конкурсов и обсуждение окружных мероприятий на Форуме, а также вопросов, связанных с организацией отбора на Форум, информационной кампании, культурно-досугового направления.

Важной частью семинара станет окружное совещание по вопросу реализации молодежной политики и общественных проектов в регионах округа, а также по подготовке к Совету округа при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, на котором планируется рассмотреть вопрос о реализации молодежной политики.